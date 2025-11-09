Скидки
Антонелли надеется побороться за победу в Гран-при Бразилии

Антонелли надеется побороться за победу в Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о предстоящей гонке Гран-при Бразилии, в которой он будет стартовать вторым.

«Это была сложная квалификация. Говоря по правде, ситуация с ветром была не лучшей и создавала трудности при прохождении круга. Однако последний круг в третьем сегменте получился хорошим. У меня была небольшая блокировка сзади, впрочем, несмотря на эту маленькую ошибку, не думаю, что мне хватило бы темпа для поула. Ландо всё равно был бы быстрейшим.

Я не смог проехать идеальный круг. Но темпа всё же хватило для второй позиции, что даёт мне возможность провести хорошую гонку. В спринте у меня был очень сильный темп. Условия были довольно прохладными, в гонке должно быть примерно так же. Возможно, это нам немного поможет. Но ехать в грязном воздухе непросто. Надеюсь, мы покажем хороший темп и сможем давить на соперников, чтобы побороться за победу», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

