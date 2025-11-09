Скидки
Пиастри столкнулся с Антонелли, Леклер сошёл после этой аварии

Пиастри столкнулся с Антонелли, Леклер сошёл после этой аварии
В эти минуты на автодроме в Сан-Паулу проходит гонка 21-го этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Бразилии. Уже на старте гонки произошла авария, по итогам которой сошёл пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Идёт

После рестарта произошёл ещё один инцидент — уже в группе лидеров, на сей раз столкновение допустил пилот «Макларена» Оскар Пиастри, врезавшись в своего соперника, гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Антонелли после контакта на неуправляемой машине влетел в пилота «Феррари» Шарля Леклера, что привело к сходу монегаска.

При этом Ландо Норрис на момент написания новости сохраняет за собой третью позицию, Пиастри идёт вторым.

