«Я жду справедливости». Масса — о судебном процессе о титуле 2008 года

«Я жду справедливости». Масса — о судебном процессе о титуле 2008 года
Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса высказался о своём суде с руководством Формулы-1.

«Я жду справедливости. И я не заслуживаю того, что со мной случилось. Никто не заслуживает. Мы с адвокатами в суде сделали, что должны были сделать. Теперь ждём решения», – приводит слова Массы Sky Sports.

Напомним, бразилец оспаривает результаты чемпионата мира 2008 года, который он проиграл Льюису Хэмилтону с разницей в одно очко. Масса утверждает, что «Сингапургейт» — умышленная авария Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура — напрямую повлияла на исход чемпионства.

В 2009 году ФИА признала факт сговора в команде «Рено», однако оставила результаты сезона-2008 без изменений. Иск Массы стал первой официальной попыткой оспорить это решение через суд.

Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?
Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?
