Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Антонелли — второй, Ферстаппен — третий

Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Антонелли — второй, Ферстаппен — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Бразилии. Вторым к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри пришёл к финишу на пятой позиции. Семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог добраться до финиша.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Оливер Берман («Хаас»)
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Эстебан Окон («Хаас»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
17. Юки Цунода («Ред Булл»)
18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
19. Шарль Леклер («Феррари»)
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

Материалы по теме
Ферстаппен поднялся с 19-го места на третье! Развязка Гран-при Бразилии — LIVE
Live
Ферстаппен поднялся с 19-го места на третье! Развязка Гран-при Бразилии — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android