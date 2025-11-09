Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Антонелли — второй, Ферстаппен — третий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Бразилии. Вторым к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри пришёл к финишу на пятой позиции. Семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог добраться до финиша.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Оливер Берман («Хаас»)

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Карлос Сайнс («Уильямс»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Юки Цунода («Ред Булл»)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)