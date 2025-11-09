Норрис прокомментировал победу в Гран-при Бразилии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Бразилии.

«Безумная гонка! Приятно победить в Бразилии — здесь отличная трасса, прекрасные болельщики. Посвящаю её одному из своих менторов — Жилю де Феррану. Идеальный уикенд. Я просто перестал слушать, что обо мне говорят. Сфокусировался на самом себе. Команда блестяще справилась, предоставив мне великолепную машину. Если честно, не думаю, что мы были сегодня быстрейшими, но рад, что возвращаюсь домой с победой.

Это была отличная победа, но, глядя на то, как быстр был Макс, расстраивает, что мы не были быстрее. Я рад за команду и всех поздравляю, но мы были недостаточно быстры сегодня. Впереди ещё большой путь, всё может измениться. Я сосредоточусь на себе, продолжу работать, буду всех игнорировать и атаковать», — сказал Ландо Норрис в интервью после гонки в эфире SKy Sports.