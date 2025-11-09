Скидки
«Не знаю, откуда взялся Ферстаппен». Антонелли — о втором месте в Гран-при Бразилии

Аудио-версия:
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второе место в гонке Гран-при Бразилии.

«Если честно, не знаю, откуда сзади взялся Ферстаппен. Совершенно не ожидал. Откровенно говоря, мне повезло в столкновении на рестарте. Нужно проверить машину — после удара я чувствовал что-то странное, но гонка всё равно получилась хорошей. Последние круги были непростыми — Макс догонял на свежих шинах, к счастью, грязный воздух позади этих машин позволил мне сохранить темп и финишировать вторым.

Я нашёл свой ритм, а когда Макс стал приближаться, смог ещё немного прибавить. У этих машин возникают проблемы в турбулентном воздухе, я попытался использовать для своего преимущества, это окупилось», — сказал Антонелли в интервью после гонки.

