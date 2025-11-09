Скидки
Ферстаппен прокомментировал прорыв на третье место в Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в гонке Гран-при Бразилии. Напомним, действующий чемпион мира начинал заезд с 19-й позиции, стартуя с пит-лейна.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Гонка была насыщенной — много событий, много обгонов. На отрезках наш темп в целом был довольно сильным. Не ожидал попасть на подиум при старте с пит-лейна. Особенно после прокола в самом начале, из-за которого пришлось заехать в боксы. Невероятный результат для нас, очень доволен, очень горжусь всеми.

Вчерашний день был очень трудным, но мы никогда не сдаёмся, всегда ищем возможности прибавить — в этот раз, к счастью, нам это вновь удалось. Финиш всего в 10 секундах от лидера — это выдающийся результат для нас», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

