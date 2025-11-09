Общий зачёт Формулы-1: Норрис оторвался от Пиастри, «Ред Булл» вышел на третье место

По итогам Гран-при Бразилии Формулы-1 в личном зачёте Ландо Норрис укрепил лидерство в чемпионате — теперь его отрыв от партнёра по команде Оскара Пиастри составляет 24 очка.
Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого от Норриса составляет 49 очков.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 122.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 43.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 43.
В Кубке конструкторов на третье место вышел «Ред Булл», опередив «Феррари» на четыре очка. Отставание австрийской команды от «Мерседеса» составляет 32 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 756 очков.
2. «Мерседес» — 398.
3. «Ред Булл» — 366.
4. «Феррари» — 362.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 82.
7. «Астон Мартин» — 72.
8. «Хаас» — 70.
9. «Кик-Заубер» — 62.
10. «Альпин» — 22.