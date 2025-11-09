Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Формулы-1: Норрис оторвался от Пиастри, «Ред Булл» вышел на третье место

По итогам Гран-при Бразилии Формулы-1 в личном зачёте Ландо Норрис укрепил лидерство в чемпионате — теперь его отрыв от партнёра по команде Оскара Пиастри составляет 24 очка.

Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого от Норриса составляет 49 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 122.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 43.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 43.

В Кубке конструкторов на третье место вышел «Ред Булл», опередив «Феррари» на четыре очка. Отставание австрийской команды от «Мерседеса» составляет 32 очка.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 756 очков.

2. «Мерседес» — 398.

3. «Ред Булл» — 366.

4. «Феррари» — 362.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 82.

7. «Астон Мартин» — 72.

8. «Хаас» — 70.

9. «Кик-Заубер» — 62.

10. «Альпин» — 22.