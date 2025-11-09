Скидки
Леклер — о своём сходе: нельзя винить только Пиастри

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Согласен, что есть свод правил, а судьи всегда стараются руководствоваться им при разборе инцидентов, когда выясняют, кто был виновен. Но в данном случае я правда считаю, что Кими Антонелли не мог не понимать, что Оскар Пиастри находится на внутренней траектории.

Да, их машины поравнялись, а в правилах написано это, но нельзя входить в поворот, как будто на внутренней траектории вообще никого нет. И неважно, как далеко вы находитесь друг от друга. Так что думаю, в этом инциденте можно разделить вину 50 на 50 между Кими и Оскаром. Не считаю, что в данном инциденте стоит винить только Пиастри. Но да, это не так важно, для меня гонка всё равно обернулась полным разочарованием», — приводит слова Леклера RaceFans.

