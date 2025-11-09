Леклер — о своём сходе: нельзя винить только Пиастри

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на Гран-при Бразилии.
«Согласен, что есть свод правил, а судьи всегда стараются руководствоваться им при разборе инцидентов, когда выясняют, кто был виновен. Но в данном случае я правда считаю, что Кими Антонелли не мог не понимать, что Оскар Пиастри находится на внутренней траектории.
Да, их машины поравнялись, а в правилах написано это, но нельзя входить в поворот, как будто на внутренней траектории вообще никого нет. И неважно, как далеко вы находитесь друг от друга. Так что думаю, в этом инциденте можно разделить вину 50 на 50 между Кими и Оскаром. Не считаю, что в данном инциденте стоит винить только Пиастри. Но да, это не так важно, для меня гонка всё равно обернулась полным разочарованием», — приводит слова Леклера RaceFans.
