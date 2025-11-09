Скидки
Ландо Норриса освистали на подиуме Гран-при Бразилии

Ландо Норриса освистали на подиуме Гран-при Бразилии
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в доминирующем стиле выигравший гонку Гран-при Мексики Формулы-1, был освистан болельщиками после финиша Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Фанаты освистали британского гонщика, когда он поднимался на подиум. Это уже второй подряд гоночный уикенд, когда пилот «Макларен» подвергается освистыванию со стороны болельщиков.

Напомним, после победы в Бразилии Норрис опережает своего напарника, Оскара Пиастри, на 24 очка в личном зачёте чемпионата мира.

Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого от Норриса составляет 49 очков.

