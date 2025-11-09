Ландо Норриса освистали на подиуме Гран-при Бразилии
Поделиться
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в доминирующем стиле выигравший гонку Гран-при Мексики Формулы-1, был освистан болельщиками после финиша Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
Фанаты освистали британского гонщика, когда он поднимался на подиум. Это уже второй подряд гоночный уикенд, когда пилот «Макларен» подвергается освистыванию со стороны болельщиков.
Напомним, после победы в Бразилии Норрис опережает своего напарника, Оскара Пиастри, на 24 очка в личном зачёте чемпионата мира.
Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого от Норриса составляет 49 очков.
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
23:30
-
23:27
-
23:12
-
22:58
-
22:41
-
22:36
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:39
-
20:51
-
20:21
-
19:58
-
19:38
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:44
-
16:47
-
16:46
-
16:10
-
15:56
-
15:01
-
14:32
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:16
-
12:47
-
12:25
-
11:29
-
11:10
-
10:53