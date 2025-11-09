Ландо Норриса освистали на подиуме Гран-при Бразилии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в доминирующем стиле выигравший гонку Гран-при Мексики Формулы-1, был освистан болельщиками после финиша Гран-при Бразилии.

Фанаты освистали британского гонщика, когда он поднимался на подиум. Это уже второй подряд гоночный уикенд, когда пилот «Макларен» подвергается освистыванию со стороны болельщиков.

Напомним, после победы в Бразилии Норрис опережает своего напарника, Оскара Пиастри, на 24 очка в личном зачёте чемпионата мира.

Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого от Норриса составляет 49 очков.