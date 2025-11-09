Скидки
Судьи объяснили штраф Пиастри за столкновение с Антонелли

Судьи объяснили штраф Пиастри за столкновение с Антонелли
Пресс-служба Международной автомобильной федерации опубликовала документ, в котором стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 объяснили, почему признали пилота «Макларена» Оскара Пиастри виновным в столкновении с представителем «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. За этот инцидент Пиастри получил 10 штрафных секунд.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

В документе судьи отметили, что при атаке по внутреннему радиусу Пиастри на апексе не поравнялся передней осью машины с зеркалом заднего вида «Мерседеса» и, согласно гайдлайнам борьбы в Формуле-1, не имел права на поворот. Именно поэтому Пиастри был признан виновником аварии, из-за которой из гонки выбыл пилот «Феррари» Шарль Леклер, после того как «Мерседес» итальянца отлетел в его сторону.

