Судьи объяснили штраф Пиастри за столкновение с Антонелли

Пресс-служба Международной автомобильной федерации опубликовала документ, в котором стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 объяснили, почему признали пилота «Макларена» Оскара Пиастри виновным в столкновении с представителем «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. За этот инцидент Пиастри получил 10 штрафных секунд.

В документе судьи отметили, что при атаке по внутреннему радиусу Пиастри на апексе не поравнялся передней осью машины с зеркалом заднего вида «Мерседеса» и, согласно гайдлайнам борьбы в Формуле-1, не имел права на поворот. Именно поэтому Пиастри был признан виновником аварии, из-за которой из гонки выбыл пилот «Феррари» Шарль Леклер, после того как «Мерседес» итальянца отлетел в его сторону.