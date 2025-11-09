Пиастри — про аварию с Антонелли и штраф: я не мог просто исчезнуть
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и последовавшее за ним наказание в виде 10 штрафных секунд.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Никаких сожалений у меня нет. У меня была абсолютно явная возможность, постарался ей воспользоваться. Два других пилота тормозили снаружи поворота довольно поздно. Очевидно, уже внутри поворота была небольшая блокировка, но это было потому, что я уже мог видеть, что Кими не собирается оставлять мне место. Я не мог просто исчезнуть, но решение такое, какое есть», — приводит слова Оскара Пиастри Sky Sports.
