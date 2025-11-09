Пиастри — про аварию с Антонелли и штраф: я не мог просто исчезнуть

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и последовавшее за ним наказание в виде 10 штрафных секунд.

«Никаких сожалений у меня нет. У меня была абсолютно явная возможность, постарался ей воспользоваться. Два других пилота тормозили снаружи поворота довольно поздно. Очевидно, уже внутри поворота была небольшая блокировка, но это было потому, что я уже мог видеть, что Кими не собирается оставлять мне место. Я не мог просто исчезнуть, но решение такое, какое есть», — приводит слова Оскара Пиастри Sky Sports.