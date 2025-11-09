Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — после схода в Бразилии: это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу

Хэмилтон — после схода в Бразилии: это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал сход на Гран-при Бразилии, ставший следствием столкновения с испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом на старте, когда на болиде британца было сильно повреждено днище.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу. Этот перепад между выступлением за эту потрясающую команду и последовавшим кошмаром результатов, который у нас был, эти взлёты и падения — это непросто.

Но завтра я вернусь, продолжу тренироваться. Продолжу работать с командой. Очень хотел принести им хорошие очки в этот уикенд… Вернусь таким же сильным в следующей гонке и постараюсь отыграться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
Леклер — о своём сходе: нельзя винить только Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android