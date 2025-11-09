Хэмилтон — после схода в Бразилии: это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал сход на Гран-при Бразилии, ставший следствием столкновения с испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом на старте, когда на болиде британца было сильно повреждено днище.

«Это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу. Этот перепад между выступлением за эту потрясающую команду и последовавшим кошмаром результатов, который у нас был, эти взлёты и падения — это непросто.

Но завтра я вернусь, продолжу тренироваться. Продолжу работать с командой. Очень хотел принести им хорошие очки в этот уикенд… Вернусь таким же сильным в следующей гонке и постараюсь отыграться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.