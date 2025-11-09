ФИА неверно указала количество штрафных баллов у Оскара Пиастри

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) неверно указали количество штрафных баллов, заработанных пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри. В официальном документе со штрафом Пиастри за столкновение с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в ФИА указали, что после двух полученных баллов на счету Пиастри их теперь восемь.

Однако на самом деле в суперлицензии Пиастри после этапа в Бразилии значится шесть штрафных баллов. Два из них были получены на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби за столкновение с Франко Колапинто, а ещё два — за поведение под машиной безопасности на Гран-при Великобритании 2025 года.

С учётом двух баллов за сегодняшний инцидент на счету Пиастри должно быть шесть, а не восемь баллов, как указано в документе.