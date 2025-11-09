Скидки
ФИА неверно указала количество штрафных баллов у Оскара Пиастри

ФИА неверно указала количество штрафных баллов у Оскара Пиастри
Комментарии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) неверно указали количество штрафных баллов, заработанных пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри. В официальном документе со штрафом Пиастри за столкновение с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в ФИА указали, что после двух полученных баллов на счету Пиастри их теперь восемь.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Однако на самом деле в суперлицензии Пиастри после этапа в Бразилии значится шесть штрафных баллов. Два из них были получены на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби за столкновение с Франко Колапинто, а ещё два — за поведение под машиной безопасности на Гран-при Великобритании 2025 года.

С учётом двух баллов за сегодняшний инцидент на счету Пиастри должно быть шесть, а не восемь баллов, как указано в документе.

