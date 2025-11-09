Ферстаппен высказался о своих шансах в борьбе за титул

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Даже когда уикенд складывается тяжело, наша команда всё равно не сдаётся, вот что мне нравится. Мы всегда стараемся стать лучше, не довольствуемся второй позицией. Иначе даже после спринта могли сказать: «Давайте не трогать машину, всё не так уж плохо, не станем рисковать». Но у нашей команды иной настрой. Мы всегда хотим стать лучше, быстрее. Да, в квалификации это не сработало, но позволило снова внести изменения в машину, стать сильнее.

Думаю, сегодня нам помогло то, что было холоднее. Потеряли очень много очков в начале и середине сезона. Сюрприз, что мы настолько близки в личном зачёте, но нужно быть реалистами. Мы были недостаточно сильны, если смотреть на сезон в целом. Но продолжим выкладываться по максимуму до конца сезона, чтобы постараться добиться успеха и выиграть гонки. Мы здесь ради этого», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.