Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о своих шансах в борьбе за титул

Ферстаппен высказался о своих шансах в борьбе за титул
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Даже когда уикенд складывается тяжело, наша команда всё равно не сдаётся, вот что мне нравится. Мы всегда стараемся стать лучше, не довольствуемся второй позицией. Иначе даже после спринта могли сказать: «Давайте не трогать машину, всё не так уж плохо, не станем рисковать». Но у нашей команды иной настрой. Мы всегда хотим стать лучше, быстрее. Да, в квалификации это не сработало, но позволило снова внести изменения в машину, стать сильнее.

Думаю, сегодня нам помогло то, что было холоднее. Потеряли очень много очков в начале и середине сезона. Сюрприз, что мы настолько близки в личном зачёте, но нужно быть реалистами. Мы были недостаточно сильны, если смотреть на сезон в целом. Но продолжим выкладываться по максимуму до конца сезона, чтобы постараться добиться успеха и выиграть гонки. Мы здесь ради этого», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android