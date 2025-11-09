Скидки
Стелла: нужно изучить выступление Пиастри на Гран-при Бразилии

Стелла: нужно изучить выступление Пиастри на Гран-при Бразилии
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о выступлении Оскара Пиастри на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Нам нужно внимательно изучить инцидент. Сейчас мы уважаем решение стюардов, принимаем удар и движемся вперёд. Нужно сделать всё, чтобы мы могли извлекать максимум из машины и Оскара в любых условиях. В последнее время сталкиваемся с низким уровнем сцепления, это сказывается на естественном стиле пилотажа.

Нужно стремиться к тому, чтобы работать на максимуме даже тогда, когда сложно использовать естественные сильные скорости. Кроме того, нужно изучить выступление Оскара в эти выходные. Была авария в спринте, а в гонке он получил штраф. Нужно посмотреть, как мы можем помочь Пиастри. Есть вещи для рационального анализа. Это нужно, чтобы воспользоваться сильными сторонами», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

