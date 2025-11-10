Марко оценил прорыв Ферстаппена в гонке Гран-при Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии, где он финишировал третьим после старта с пит-лейна.

«Это было невероятное выступление. На стартовом комплекте шин Ферстаппен получил медленный прокол. Думаю, если бы не это, он смог бы финишировать вторым.

Но Макс показал свой уровень. При этом гонка также показывает, насколько мало окно возможностей. Вчера мы вообще не могли сравниться с «Маклареном» по скорости, а сегодня Макс демонстрировал сравнимый с Норрисом темп. Однако, к сожалению, мы проиграли ещё 10 очков Норрису. Так что такой результат можно описать фразой «минимизировали потери», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.