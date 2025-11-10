Зак Браун оценил выступление «Макларена» на Гран-при Бразилии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о выступлении команды в гонке Гран-при Бразилии.

«Это был выдающийся уикенд в исполнении Ландо Норриса с двумя поулами и двумя победами. И сложный для Пиастри с суровым штрафом, однако он упорно сражался, чтобы заработать больше очков. Все великолепно сработали. Эта команда никогда не останавливается!» — написал Зак Браун в своих соцсетях.

Напомним, Норрис выиграл и спринтерскую, и основную гонки в Бразилии. Что касается Пиастри, в спринте он сошёл, а в гонке получил штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и занял пятую позицию.