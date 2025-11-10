Скидки
Авто Новости

Зак Браун оценил выступление «Макларена» на Гран-при Бразилии

Зак Браун оценил выступление «Макларена» на Гран-при Бразилии
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о выступлении команды в гонке Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Это был выдающийся уикенд в исполнении Ландо Норриса с двумя поулами и двумя победами. И сложный для Пиастри с суровым штрафом, однако он упорно сражался, чтобы заработать больше очков. Все великолепно сработали. Эта команда никогда не останавливается!» — написал Зак Браун в своих соцсетях.

Напомним, Норрис выиграл и спринтерскую, и основную гонки в Бразилии. Что касается Пиастри, в спринте он сошёл, а в гонке получил штраф за столкновение с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и занял пятую позицию.

