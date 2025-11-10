Скидки
Вассёр после схода обоих пилотов выделил позитивные моменты Гран-при Бразилии

Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об итогах Гран-при Бразилии, закончившегося досрочно для обоих пилотов команды — и для Шарля Леклера, и для Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Это был сложный день. Если посмотреть на позитивные моменты, можно отметить гоночный темп в спринте. Старт сегодня тоже не был хорошим, к сожалению, Леклер стал жертвой инцидента между Пиастри и Антонелли.

Шарль был в верной позиции, он отлично стартовал и мог бы оказаться на втором месте, но случившийся инцидент дорого стоил и ему, и всей команде. Думаю, у нас был неплохой темп, да и в квалификации мы были не так далеко», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

