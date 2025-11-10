Вассёр после схода обоих пилотов выделил позитивные моменты Гран-при Бразилии
Поделиться
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об итогах Гран-при Бразилии, закончившегося досрочно для обоих пилотов команды — и для Шарля Леклера, и для Льюиса Хэмилтона.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«Это был сложный день. Если посмотреть на позитивные моменты, можно отметить гоночный темп в спринте. Старт сегодня тоже не был хорошим, к сожалению, Леклер стал жертвой инцидента между Пиастри и Антонелли.
Шарль был в верной позиции, он отлично стартовал и мог бы оказаться на втором месте, но случившийся инцидент дорого стоил и ему, и всей команде. Думаю, у нас был неплохой темп, да и в квалификации мы были не так далеко», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
01:00
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:34
- 9 ноября 2025
-
23:51
-
23:47
-
23:30
-
23:27
-
23:12
-
22:58
-
22:41
-
22:36
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:39
-
20:51
-
20:21
-
19:58
-
19:38
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:44
-
16:47
-
16:46
-
16:10
-
15:56
-
15:01
-
14:32
-
14:03
-
14:00
-
13:43