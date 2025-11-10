В «Ред Булл» объяснили решение провести пит-стоп, лишивший Ферстаппена лидерства

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение команды позвать Макса Ферстаппена на ещё один пит-стоп, когда нидерландец лидировал в гонке на 54-м круге из 71, у пилота был запас в 6,5 секунд от Ландо Норриса.

«Нет, мы не думаем, что можно было выиграть. Вероятно, уже никогда не узнаем, где бы мы финишировали, очевидно, ребята на пит-уолл всё обсуждали. В какой-то момент тебе нужно принять решение, и оно было принято. Думаю, оно дало нам шанс провести сильную атаку для борьбы за подиум. И в итоге мы его завоевали. Возможно, ещё один круг — и было бы второе место. Не думаю, что был вариант сохранить первое место, если посмотреть на деградацию шин и положение на трассе», — приводит слова Мекиса Autosport.