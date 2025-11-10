Ландо Норрис высказался о втором освистывании подряд после победы на Гран-при

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что второй раз подряд после Гран-при Мексики его освистали после победы на этапе Формулы-1.

«Я все равно слышу это — не самая приятная вещь. Думаю, прежде я слишком сильно беспокоился насчёт того, как я выгляжу в глазах людей, как меня изображают в прессе. Даже в начале этого года, думаю, я беспокоился об этом слишком много — вероятно, это не лучшим образом на меня влияло.

Я просто научился справляться с такими вещами лучше. Речь не о том, чтобы вообще не обращать на них внимание, ведь я все равно хочу производить хорошее впечатление, не хочу быть грубым и так далее.

Я всегда стараюсь говорить то, что действительно думаю. Это одна из вещей, к которым я пришёл: просто будь честен с собой, имей уверенность в себе, верь в себя, говори, что думаешь», — приводит слова GPBlog.