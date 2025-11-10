Сайнс рассказал о повреждениях машины, полученных при контакте с Хэмилтоном

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подтвердил, что его участие в Гран-при Бразилии было под угрозой срыва после столкновения с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на старте гонки, в результате которого у него было повреждено переднее антикрыло. Из-за этого повреждения он до конца гонки пытался наверстать упущенное.

«Думаю, меня прижал к стене Льюис, который ехал снаружи, и я получил повреждение переднего крыла, из-за которого не мог нормально выступать до конца гонки. У меня было много проблем с антикрылом и, как следствие, с остальной частью машины. Но нам удалось остаться в гонке и продолжить борьбу за очки.

Затем медленный пит-стоп, когда мы собирались применить стратегию андерката для нескольких машин, и ещё один шаг назад. А дальше мы просто боролись за очки. Мы всегда были на 11-м и 12-м местах, держались там с повреждённой машиной. В итоге мы отстали от очковой зоны всего на несколько секунд, и, возможно, если бы не повреждения и не медленный пит-стоп, мы бы смогли побороться за очки. По крайней мере, болид до этого момента вёл себя намного лучше, чем в остальные дни уикенда», — передаёт слова Сайнса Motorsport.