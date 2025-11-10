Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс рассказал о повреждениях машины, полученных при контакте с Хэмилтоном

Сайнс рассказал о повреждениях машины, полученных при контакте с Хэмилтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подтвердил, что его участие в Гран-при Бразилии было под угрозой срыва после столкновения с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на старте гонки, в результате которого у него было повреждено переднее антикрыло. Из-за этого повреждения он до конца гонки пытался наверстать упущенное.

«Думаю, меня прижал к стене Льюис, который ехал снаружи, и я получил повреждение переднего крыла, из-за которого не мог нормально выступать до конца гонки. У меня было много проблем с антикрылом и, как следствие, с остальной частью машины. Но нам удалось остаться в гонке и продолжить борьбу за очки.

Затем медленный пит-стоп, когда мы собирались применить стратегию андерката для нескольких машин, и ещё один шаг назад. А дальше мы просто боролись за очки. Мы всегда были на 11-м и 12-м местах, держались там с повреждённой машиной. В итоге мы отстали от очковой зоны всего на несколько секунд, и, возможно, если бы не повреждения и не медленный пит-стоп, мы бы смогли побороться за очки. По крайней мере, болид до этого момента вёл себя намного лучше, чем в остальные дни уикенда», — передаёт слова Сайнса Motorsport.

Материалы по теме
Вассёр после схода обоих пилотов выделил позитивные моменты Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android