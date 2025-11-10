Лиам Лоусон — о столкновении с Хаджаром: мы не можем не бороться за такую позицию

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что команде «повезло» набрать очки на Гран-при Бразилии после его столкновения на последнем круге с напарником по команде Исаком Хаджаром.

«Это тот тип поворота, где траектория естественным образом сужается. Он явно пытался опередить меня до начала торможения, но просто неверно оценил ситуацию.

Как бы нам ни хотелось этого избежать, мы не можем не бороться за такую позицию. Но мы оба вышли из этой ситуации без последствий, и это главное. А что ещё важнее — для команды финишировать двумя машинами на седьмом и восьмом месте сегодня просто отлично», — передаёт слова Лиама Racing News 365.

Благодаря хорошему результату команда «Рейсинг Буллз» увеличила отрыв от «Астон Мартин» в Кубке конструкторов до 10 очков и планирует продолжать борьбу за шестое место.