«Горжусь командой, мы никогда не сдаёмся». Ферстаппен — о третьем месте на ГП Бразилии

«Горжусь командой, мы никогда не сдаёмся». Ферстаппен — о третьем месте на ГП Бразилии
Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал в своём аккаунте в Х эмоциональный пост после впечатляющего результата на Гран-при Бразилии, где он стартовал с пит-лейна, но смог подняться на третье место.

Макс Ферстаппен на подиуме

Макс Ферстаппен на подиуме

Фото: Getty Images

«Отличный результат для нас после тяжёлого начала уикенда. Очень горжусь командой «Ред Булл», мы никогда не сдаёмся 💪 Спасибо всем, кто поддерживал нас на трассе 🙌», — написал нидерландец.

После Гран-при Бразилии лидером чемпионата остаётся пилот «Макларена» Ландо Норрис. В его активе 390 очков. Сразу за ним располагается его напарник по команде Оскар Пиастри (366). Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен (341).

