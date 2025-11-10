Скидки
Хаджар признал ошибку после столкновения с Лоусоном на последнем круге в ГП Бразилии Ф-1

Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар взял на себя ответственность за инцидент с напарником Лиамом Лоусоном в финале Гран-при Бразилии. На последнем круге француз попытался обойти Лоусона с внешней стороны в первом повороте, что привело к касанию машин.

«Если честно, это было очень-очень захватывающе. Он использовал тактику одного пит-стопа, и на последнем круге я оказался прямо за ним. Думаю, лучшего и представить нельзя было. Я попытался совершить манёвр, но перестарался — это моя ошибка. Однако стратегия на первых нескольких кругах была недостаточно эффективной», — приводит слова Исака RaceFans.

