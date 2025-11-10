«По-настоящему разочаровывающий результат». Юки Цунода — о прошедшем ГП Бразилии Ф-1

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил Гран-при Бразилии на 17-м месте, пережив один из самых сложных уикендов в сезоне. Стартовав с 17-й позиции, японец сразу столкнулся с проблемами: получил 10-секундный штраф за контакт с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом и дополнительный штраф за нарушение процедуры его отбытия.

«Сегодня был тяжёлый день. Честно говоря, я даже не понял момент контакта. Думал, что мы находились на достаточной дистанции. Приношу извинения Строллу.

Это был один из худших уикендов. Стоило что-то наладить, как сразу возникала новая проблема. Мы никогда не находили достаточного сцепления, и баланс машины постоянно ускользал. По-настоящему разочаровывающий результат», — приводит слова японца издание F1-Gate.