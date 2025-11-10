Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Жёсткий уикенд». Бортолето — о сходе на первом круге на Гран-при Бразилии

«Жёсткий уикенд». Бортолето — о сходе на первом круге на Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето признал, что его первый домашний Гран-при стал суровым уроком. 21-летний бразилец сошёл с дистанции уже на первом круге после столкновения с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, что стало второй его аварией за уикенд после жёсткого инцидента в спринте.

«Жёсткий уикенд. Тот, который нужно забыть и двигаться дальше. Единственный плюс — вся страна была здесь, чтобы поддержать меня. Мне грустно, что я не смог показать темп, который, я уверен, у нас был.

Старт был хорошим, отличным. Я обогнал две машины — Льюиса [Хэмилтона] и [Франко] Колапинто с внешней стороны в шестом повороте. Это был красивый манёвр. А затем Лэнс [Стролл]. Я был рядом с ним после девятого поворота с внешней стороны. Он оказался чуть ближе, чем нужно, и задел моё переднее колесо, я оказался в стене. Думаю, это гоночный инцидент. Очевидно, если бы он оставил немного больше места, я бы прошёл поворот. Возможно, обогнал бы его, потому что у него были хуже шины, чем у меня, так как я был на «софтах».

Уверен, он сделал это не специально. Каждый раз, когда я с ним борюсь, он честен по отношению ко мне.

Мне просто нужно двигаться вперёд, проанализировать всё и извлечь уроки из своих ошибок, чтобы подготовиться к следующей гонке», — приводит слова Бортолето Motorsport.

Материалы по теме
Габриэл Бортолето рассказал о своём состоянии после пугающей аварии в спринте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android