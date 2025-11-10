Скидки
Ферстаппен объяснил, почему не смог обойти Антонелли на Гран-при Бразилии

Ферстаппен объяснил, почему не смог обойти Антонелли на Гран-при Бразилии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскрыл причину неудачной атаки на пилота «Мерседеса» Кими Антонелли в финальной стадии Гран-при Бразилии.

Четырёхкратный чемпион мира стартовал с пит-лейна, получил прокол на первых кругах, но смог прорваться на подиум благодаря грамотной стратегии команды «Ред Булл». В конце гонки Ферстаппен оказался на свежих «софтах» против использованных «медиумов» у Антонелли, но не смог реализовать преимущество.

«После обгона Джорджа [Рассела] я уже немного износил резину. При сближении с Кими покрышки начали перегреваться и я потерял значительную часть сцепления. С «софтами» такая ситуация сложнее, чем с «медиумами». Но в целом очень сильная гонка. Пройдя путь от пит-лейна до подиума и уступив лидеру лишь 10-11 секунд, мы показали блестящий результат», — передаёт слова Макса Racing News 365.

Решение команды заменить двигатель и внести изменения в настройки машины полностью оправдалось. Хотя Ферстаппену не хватило нескольких кругов для атаки за второе место, третье место стало максимальным результатом в сложившихся обстоятельствах.

Ферстаппен прорвался с 19-го места на третье! А мог и победить. Яркая гонка Ф-1 в Бразилии
Ферстаппен прорвался с 19-го места на третье! А мог и победить. Яркая гонка Ф-1 в Бразилии
