Оливер Сольберг получил место основного пилота Toyota в WRC на 2026 год

Комментарии

Новый чемпион WRC2 Оливер Сольберг подписал контракт с заводской командой Toyota на полноценное выступление в чемпионате мира по ралли с 2026 года. 24-летний швед займёт место уходящего в Супер Формулу двукратного чемпиона мира Калле Рованперя.

Состав Toyota на 2026 год:

  • Эльфин Эванс (Великобритания);
  • Себастьен Ожье (Франция, частичная программа);
  • Такамото Кацута (Япония);
  • Сами Паяри (Финляндия);
  • Оливер Сольберг (Швеция).

«Этот год был невероятным. Мы выиграли титул в WRC2, а теперь получаем шанс вернуться в топ-уровень. Но нужно быть реалистами, нам ещё многое предстоит изучить в Rally1», — передаёт слова Сольберга Autosport.

Назначение Сольберга завершает карьерный рост молодого пилота, чей предыдущий опыт в Rally1 ограничился сезоном-2022 в Hyundai.

Комментарии
