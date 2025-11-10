Японская Супер Формула может провести этап в Индии — MSN

Ведущий чемпионат Японии по кольцевым гонкам, Супер Формула, изучает возможность организации гонки на Международном автодроме Будды. Согласно заявлению властей, с соответствующим предложением выступила японская сторона.

В четверг, 6 ноября, с инспекционным визитом прибыла делегация из Японии во главе с президентом Japan Race Promotion Corporation Ёсихисой Уэно. В составе группы также были технический директор, генеральный менеджер по корпоративной стратегии и ассистент менеджера по международным продажам и маркетингу. Они провели встречу с руководством Управления промышленного развития скоростной автомагистрали Ямуна (YEIDA), после чего осмотрели гоночный комплекс, чтобы оценить его готовность к приёму этапа чемпионата.

«Если трасса будет признана подходящей, мы перейдём к детальным обсуждениям и условиям проведения. Возрождение крупных международных мероприятий является частью нашего видения.

Этап Супер Формулы может помочь восстановить международный автоспортивный профиль Индии, дать импульс спортивному туризму и вдохновить местные гоночные таланты», — приводит слова генерального директора YEIDA Ракеша Кумара Сингха MSN.

Бизнес-директор Международного автодрома Будды Раджив Муришвар также выразил оптимизм, отметив позитивную реакцию японских коллег:

«Мы показали им объект, и они были исключительно впечатлены. Однако японцы работают иначе: теперь им нужно дать ответ. Я считаю, что, как только их чек-лист, включая государственные одобрения и логистику, будет выполнен, дело сдвинется с мёртвой точки», — сказал он.

Супер Формула, основанная в 1973 году, является главным гоночным чемпионатом Японии с открытыми колёсами и считается вторым по скорости в мире после Формулы-1. В серии выступают мощные болиды от Dallara с моторами Honda и Toyota. Гонки проходят на ведущих трассах Японии, таких как «Сузука», «Фудзи Спидвей» и «Твин Ринг Мотеги».