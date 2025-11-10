Антонелли — об инциденте с Леклером на ГП Бразилии: я оказался в очень сложной позиции

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли раскрыл, что большую часть Гран-при Бразилии он провёл за рулём повреждённого автомобиля. Проблемы возникли после столкновения с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на рестарте за машиной безопасности.

Молодой итальянец оказался под давлением и был зажат между двумя машинами при входе в первый поворот. С внутренней стороны находился пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а с внешней — Леклер. Антонелли столкнулся с Пиастри, после чего его выбросило на «Феррари» Леклера. Монегаску пришлось сойти из-за полученных повреждений.

«На рестарте я немного разогнался на влажном покрытии, получил пробуксовку и потерял импульс перед первым поворотом. Но, если честно, я оказался в очень сложной позиции: с одной стороны была одна машина, с другой — другая. Я попытался затормозить поздно, но не слишком. Проблема в том, что я больше не видел машину рядом с собой. Я всё равно попытался занять нормальную траекторию для своей позиции, но в итоге получил удар.

Мне повезло, что я отделался так легко, потому что я довольно сильно ударил Шарля. К сожалению, я закончил его гонку, но, с моей стороны, мне повезло — повреждения были не такими серьёзными. Думаю, рулевое колесо стояло не совсем ровно, но мне очень повезло, что я смог продолжить гонку», — передаёт слова Кими Racing News 365.

Несмотря на инцидент, Антонелли финишировал вторым, показав свой лучший результат в карьере в Формуле-1. Однако 18-летний новичок отметил, что его машина до самого финиша была не в идеальном состоянии.