Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эвакуатор протаранил машину. Абсурдный инцидент в NASCAR

Эвакуатор протаранил машину. Абсурдный инцидент в NASCAR
Комментарии

В финальном этапе мексиканского чемпионата NASCAR, проходившем на трассе в Пуэбле в ночь на 10 ноября мск, пилот Сантьяго Товар сначала разбил свой автомобиль, вылетев с трассы, а затем тот был протаранен эвакуатором, который должен был его забрать. Информацию об этом передаёт Racing News 365.

После аварии машина Товара оказалась под рекламным щитом. В этот момент на трассу выехал служебный эвакуатор, но вместо того, чтобы аккуратно подъехать, он на полном ходу врезался в ожидающего помощи пилота. Гонщик, к счастью, после столкновения не пострадал. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Чемпионский титул NASCAR México Series сезона-2025 забрал Алекс де Альва.

Материалы по теме
Видео
Судьбу чемпионского титула в NASCAR Cup Series решил прокол за три круга до финиша
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android