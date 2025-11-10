Эвакуатор протаранил машину. Абсурдный инцидент в NASCAR

В финальном этапе мексиканского чемпионата NASCAR, проходившем на трассе в Пуэбле в ночь на 10 ноября мск, пилот Сантьяго Товар сначала разбил свой автомобиль, вылетев с трассы, а затем тот был протаранен эвакуатором, который должен был его забрать. Информацию об этом передаёт Racing News 365.

После аварии машина Товара оказалась под рекламным щитом. В этот момент на трассу выехал служебный эвакуатор, но вместо того, чтобы аккуратно подъехать, он на полном ходу врезался в ожидающего помощи пилота. Гонщик, к счастью, после столкновения не пострадал. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Чемпионский титул NASCAR México Series сезона-2025 забрал Алекс де Альва.