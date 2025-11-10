Берман — о шестом месте на Гран-при Бразилии: мы провели идеальную гонку

Пилот «Хааса» Оливер Берман назвал выступление команды на Гран-при Бразилии идеальным после того, как он финишировал шестым. Этот результат стал для британца четвёртым подряд финишем в очковой зоне.

«Я очень доволен. Честно, мы провели идеальную гонку, и это был лучший результат, которого мы могли достичь. Конечно, нам помогли сходы некоторых машин, но в целом у нас была отличная гонка. Хорошая стратегия, хорошая скорость, были и обгоны, что всегда добавляет риска, но всё было просто здорово.

Гран-при Мексики был немного неожиданностью, но сохранить этот импульс и финишировать шестым — отличное чувство. Теперь у нас есть отличные шансы перед тремя финальными гонками», — передаёт слова британца официальный сайт Формулы-1.

Восемь очков, заработанные Берманом, позволили «Хаасу» сократить отставание от «Астон Мартин» в Кубке конструкторов до двух очков.

Напарник британца Эстебан Окон из-за старта с пит-лейна и прокола шины на выходе машины безопасности смог финишировать лишь 12-м, хотя шёл в непосредственной близости от группы, боровшейся за седьмое место. Француз отметил, что команде не хватило удачи в выходные.