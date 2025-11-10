Норрис — о Ферстаппене в борьбе за титул: он всегда опасен и будет бороться до конца

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отказался списывать со счетов четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в чемпионской гонке, несмотря на комфортное преимущество в 49 очков за три этапа до конца сезона.

Британец, одержавший уверенную победу на Гран-при Бразилии, отметил, что пилот «Ред Булл», финишировавший третьим с пит-лейна, всегда остаётся опасным соперником.

«Я уверен, что Макс будет представлять угрозу в гонках, и в чемпионате никогда нельзя ничего предсказать. Так что бессмысленно строить догадки. С его скоростью он бы выиграл, если бы стартовал выше. Но таков автоспорт. Не у всех всё складывается идеально, а в нашем мире легко ошибиться. Макс будет опасен, потому что он всегда опасен. Он всегда там, он всегда сражается, и я уверен, что он будет бороться до конца», — приводит слова Ландо The Independent.

Норрис также добавил, что с нетерпением ждёт продолжения борьбы. Следующим этапом станет Гран-при Лас-Вегаса, где чемпионская гонка может получить новое развитие.