Норрис — о Ферстаппене в борьбе за титул: он всегда опасен и будет бороться до конца

Норрис — о Ферстаппене в борьбе за титул: он всегда опасен и будет бороться до конца
Пилот «Макларена» Ландо Норрис отказался списывать со счетов четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в чемпионской гонке, несмотря на комфортное преимущество в 49 очков за три этапа до конца сезона.

Британец, одержавший уверенную победу на Гран-при Бразилии, отметил, что пилот «Ред Булл», финишировавший третьим с пит-лейна, всегда остаётся опасным соперником.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Я уверен, что Макс будет представлять угрозу в гонках, и в чемпионате никогда нельзя ничего предсказать. Так что бессмысленно строить догадки. С его скоростью он бы выиграл, если бы стартовал выше. Но таков автоспорт. Не у всех всё складывается идеально, а в нашем мире легко ошибиться. Макс будет опасен, потому что он всегда опасен. Он всегда там, он всегда сражается, и я уверен, что он будет бороться до конца», — приводит слова Ландо The Independent.

Норрис также добавил, что с нетерпением ждёт продолжения борьбы. Следующим этапом станет Гран-при Лас-Вегаса, где чемпионская гонка может получить новое развитие.

Ландо Норриса освистали на подиуме Гран-при Бразилии
