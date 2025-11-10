Ферстаппен — о потерянном титуле: чемпионат был проигран не в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, несмотря на впечатляющий подъём с 19-го места на третье на Гран-при Бразилии, считает, что догнать пилота «Макларена» Ландо Норриса в чемпионской гонке уже невозможно. По мнению нидерландца, титул был упущен гораздо раньше.

«Чемпионат был проигран не в Бразилии. Мы потеряли его с первой гонки сезона и до Зандворта. Было много уикендов, когда мы просто не были достаточно быстрыми. Тогда, конечно, образовался большой разрыв с лидером. У нас были хорошие моменты, когда мы отыгрывали немного очков, но недостаточно. Так сложился сезон», — передаёт слова гонщика The Independent.