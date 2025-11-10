Эспаргаро раскритиковал Морбиделли за «слишком агрессивный» манёвр на ГП Португалии

Пилот Red Bull KTM Factory Racing Поль Эспаргаро остался крайне недоволен поведением Франко Морбиделли на старте Гран-при Португалии в MotoGP. По его словам, гонщик VR46 Ducati совершил «слишком агрессивный» манёвр на пятом повороте в первом круге, что привело к столкновению и сходу самого Морбиделли.

«Он вошёл в поворот очень, очень, очень агрессивно. Он попытался обогнать… Думаю, там было три или четыре гонщика. Он зашёл внутрь и был слишком агрессивен для первого круга, на пятом повороте, где трасса идёт под уклон, а баки ещё полные. Он понял, что не может остановить мотоцикл, поэтому проскочил между гонщиками. Нам повезло, потому что тот, кто был впереди меня, тоже поднял мотоцикл.

Он запустил эффект домино, когда все уезжают в сторону и начинается неразбериха. Когда я заходил в поворот, передо мной уже были гонщики, пострадавшие от этого манёвра. В итоге мы столкнулись. Но он был слишком оптимистичен при торможении. И внезапно всё стало хаотичным», — приводит слова Эспаргаро Motorsport.

Морбиделли не появился на брифинге после гонки, чтобы дать свои комментарии. Хотя сообщалось, что гонщик не пострадал после проверки, причиной его отсутствия назвали медицинские предосторожности.

Это не первый случай, когда Морбиделли критикуют за агрессивную езду в сезоне-2025.