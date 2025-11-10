Мекис — о рывке Ферстаппена в Бразилии: это было так же сенсационно, как в прошлом году

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис назвал сенсационной гонку пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии, где тот прорвался с последнего места на третье. Нидерландец показал одну из своих лучших работ в сезоне после вынужденного старта с пит-лейна.

«Хвала Максу за сенсационную гонку. В прошлом году он выиграл здесь с 17-го места на мокрой трассе, и, думаю, мы все согласимся, что сегодня было так же сенсационно — добраться до третьего места из пит-лейна в сухой и относительно спокойной гонке.

Простая истина в том, что мы были недовольны балансом машины и ощущениями гонщика после спринта. Мы финишировали четвёртыми, но это был фактически пятый результат без схода Оскара [Пиастри], и никто не хотел мириться с таким уровнем. Мы почувствовали, что не попали в оптимальное окно настроек. Мы попробовали изменить их перед основной квалификацией. Очевидно, мы ошиблись, но таков наш путь в гонках.

Мы идём на риски, и если не будем рисковать, то не сможем побеждать. Мы приняли этот риск. Он не сработал, это больно. Мы ошиблись с квалификацией — что ж, так бывает. Но мы шли на такие риски последние месяцы. Это дух нашей нынешней команды. У нас были взлёты и падения. Сегодня машина была «живой» — это самое главное. Она также была, вероятно, достаточно хороша, чтобы бороться за победу.

Сейчас мы думаем о том, как максимизировать наши шансы получить такую же машину в Лас-Вегасе. Всё остальное — следствие. Так что никто не думает о чемпионате. Мы просто решаем, что делать с вызовами Лас-Вегаса: очень низкой прижимной силой, экстремально холодными режимами для шин. Как мы заставим машину работать там? А остальное приложится», — передаёт слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.