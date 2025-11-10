Норрис — о критике своего настроя: я буду говорить то, что хочу, и оставаться честным

Лидер чемпионата Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис жёстко ответил на вопрос журналиста, который посоветовал ему изменить образ мышления и увереннее держаться в роли фаворита. Британец подчеркнул, что всегда старается быть честным в оценках, а не говорить то, что от него хотят услышать.

Поводом для вопроса стало то, что Норрис, несмотря на лидерство в чемпионате, несколько раз за уикенд выразил сомнения в успехе «Макларена» на следующем этапе в Лас-Вегасе. Журналист предположил, что гонщику нужно уже почувствовать себя чемпионом.

«Зачем мне так думать? Я могу говорить то, что хочу, и думать то, что хочу. Я всегда стараюсь быть максимально честным. Если я не думаю, что мы будем быстрыми, я так и говорю. Я не утверждаю, что мы будем десятыми, — я просто предполагаю, что нам будет сложно победить.

Просто посмотрите на данные прошлого года, на графики гонки. Мы были безнадёжно позади. В этом году было много гонок, где мы были недостаточно быстры. Мы же выиграли не все гонки подряд, чтобы от меня ждали таких заявлений. Я просто высказываю своё мнение о том, будет ли это легко.

Я выиграл прошлые выходные с отрывом в 30 секунд — это было очень, очень легко. Сегодня я выиграл, выложившись значительно больше, всего с 10 секундами, и Макс был, вероятно, самым быстрым на трассе сегодня. И теперь, перед трассой, где мы никогда не были сильны… почему я должен думать: «Да, всё будет хорошо»? Я даю честное мнение о том, как, я думаю, мы выступим.

Вы вправе иметь своё мнение о том, что я должен говорить, а что нет. Но я буду делать то, что считаю нужным», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.