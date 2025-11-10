Элканн — о пилотах «Феррари»: нужно меньше говорить и больше работать

Президент «Феррари» Джон Элканн высказал недовольство результатами команды после провального Гран-при Бразилии, где оба пилота сошли с дистанции. В своём заявлении он отдельно отметил работу механиков и инженеров, но подверг критике «остальные элементы» команды, намекая на гонщиков.

«Бразилия стала огромным разочарованием. С одной стороны, наши механики отработали отлично — например, если посмотреть на пит-стопы. Если взглянуть на инженеров, то, без сомнений, машина стала лучше.

Но вот всё остальное не на уровне. Очень важно, чтобы наши пилоты концентрировались на пилотаже и меньше говорили, ведь впереди важные гонки и ещё вполне реально стать вторыми в Кубке конструкторов. И это самое важное следствие Бахрейна: это доказательство, что когда «Феррари» является командой, мы побеждаем.

В Формуле-1 главное — совместная работа. Повторюсь: механики на пит-стопах и инженеры отлично работают, чтобы машина прогрессировала в течение года. Нам многое нужно улучшить, и нам определённо нужны гонщики, которые думают не о себе, а о «Феррари», — приводит слова Элканна Repubblica.