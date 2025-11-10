Скидки
Леклер — о задаче «Феррари» на финал сезона: нужно идеально провести три уикенда

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команде предстоит идеально провести три финальных уикенда сезона, чтобы вернуть второе место в Кубке конструкторов после катастрофического Гран-при Бразилии, где оба болида сошли с дистанции.

Монегаск стал невольной жертвой инцидента на рестарте за машиной безопасности, когда он попал в столкновение пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и «Мерседеса» Кими Антонелли в первом повороте. Его напарник Льюис Хэмилтон также был вынужден сойти позже из-за повреждений, полученных в контакте с Карлосом Сайнсом в первом круге.

«Это очень разочаровывает, особенно если учитывать, что мы боремся за второе место в Кубке конструкторов. Мы оказались единственными, кто не финишировал в гонке (не считая схода пилота «Кик-Заубера» Габриэля Бортолето. — Прим. «Чемпионата»). Теперь будет очень сложно вернуть эту позицию. Это горькая пилюля, но что поделаешь.

Нам нужно идеально провести [следующие] три уикенда, чтобы вернуть себе второе место в Кубке конструкторов», — приводит слова Леклера Racing News 365.

Перед этапом в Бразилии «Феррари» занимала вторую строчку в командном зачёте, но после двойного схода скатилась на четвёртое место. Теперь «Мерседес» опережает итальянскую команду на 36 очков, а «Ред Булл» — на четыре очка.

