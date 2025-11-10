Норрис — о победе в Бразилии: пришлось бороться с машиной, хоть и выиграли 10 секунд

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу на Гран-при Бразилии, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ходе уикенда. Несмотря на то что он принёс команде 25 очков, британец отметил, что ему пришлось несладко за рулём.

«Мы же гонщики, так что мы всегда будем на что-то жаловаться! Баланс машины был сложным. Уверен, другие скажут то же самое. Однако это объективная реальность. На тех уикендах, когда я был доволен балансом, как, например, на прошлой гонке, мы выигрывали с 30 секундами. Здесь мы выиграли всего 10 секунд, а Макс [Ферстаппен] достаточно быстро нас настигал.

Наш темп был не на другом уровне, и мы как команда устанавливаем высокие стандарты — и правильно делаем. Так что выиграть на 10 секунд — прозвучит, наверное, глупо, — но да, нам хотелось немного большего. Мне всё ещё пришлось изрядно побороться с машиной, чтобы выиграть. Так что всё было немного сложнее, чем хотелось бы.

Однако я всё равно очень доволен тем, как прошли выходные, и, конечно, я очень горд всей командой и тем, что они смогли мне дать», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.