Норрис — о победе в Бразилии: пришлось бороться с машиной, хоть и выиграли 10 секунд

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу на Гран-при Бразилии, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ходе уикенда. Несмотря на то что он принёс команде 25 очков, британец отметил, что ему пришлось несладко за рулём.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Мы же гонщики, так что мы всегда будем на что-то жаловаться! Баланс машины был сложным. Уверен, другие скажут то же самое. Однако это объективная реальность. На тех уикендах, когда я был доволен балансом, как, например, на прошлой гонке, мы выигрывали с 30 секундами. Здесь мы выиграли всего 10 секунд, а Макс [Ферстаппен] достаточно быстро нас настигал.

Наш темп был не на другом уровне, и мы как команда устанавливаем высокие стандарты — и правильно делаем. Так что выиграть на 10 секунд — прозвучит, наверное, глупо, — но да, нам хотелось немного большего. Мне всё ещё пришлось изрядно побороться с машиной, чтобы выиграть. Так что всё было немного сложнее, чем хотелось бы.

Однако я всё равно очень доволен тем, как прошли выходные, и, конечно, я очень горд всей командой и тем, что они смогли мне дать», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

Норрис — о критике своего настроя: я буду говорить то, что хочу, и оставаться честным
