Вильнёв выделил гонщика, который был «действительно лучше всех» на Гран-при Бразилии

Экс-чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв прокомментировал события Гран-при Бразилии, выделив впечатляющую работу пилота «Макларена» Ландо Норриса, который, по его мнению, был «действительно лучше всех» в течение всего уикенда.

Норрис уверенно выиграл как спринт, так и основную гонку, стартовав с поула в обоих заездах, и увеличил своё преимущество в чемпионате до 24 очков перед напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри.

«Ландо действительно лучше всех. Он ехал за свой титул в чемпионате в эти выходные, взял все возможные очки, не сделал ни одной ошибки — действительно, очень здорово.

А что насчёт Ферстаппена? Старт с пит-лейна, ранний прокол — и всё равно подиум, да, он был близок к тому, чтобы отобрать и второе место. Очень впечатляюще, он сохранил свои надежды на чемпионство», — сказал Вильнёв в видео на своей странице в социальных сетях.

Канадец также назвал «супервпечатляющим» дебютанта «Мерседеса» Кими Антонелли, который впервые за сезон стабильно опережал своего опытного напарника Джорджа Расселла и финишировал вторым в обеих гонках уикенда.