Ферстаппен дал совет Антонелли: продолжай верить в себя, ошибки — это часть обучения

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, известный своим внимательным отношением к молодым гонщикам, обратился к пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли после их совместного подиума в Бразилии. Нидерландец дал совет своему менее опытному конкуренту, подчеркнув важность уверенности в себе на сложном пути в Формуле-1.

— В конце церемонии на подиуме я видел, что ты сосредоточился на Кими, гонщике, с которым ты сегодня боролся. И во время празднования с шампанским я видел, что ты снова обратил на него внимание. В этом сезоне это стало твоей отличительной чертой – помогать новичкам и разделять с ними радость. Говоря строго об управлении карьерой, особенно о ментальной и эмоциональной стороне, скажи нам что-то, что будущий чемпион, как Кими, мог бы сегодня услышать от многократного чемпиона, как ты, пожалуйста.

— Продолжай верить в себя. В дебютном сезоне иногда проходишь через настоящие эмоциональные американские горки. Одни уикенды складываются лучше других. Иногда возлагаешь большие надежды, а иногда ничего не выходит. Ты совершаешь ошибки. Бывают и хорошие уикенды. Но в конечном счёте всё это — часть процесса обучения. Тебе нужно ошибаться, чтобы становиться лучше, даже в Формуле-1. Я думаю, для Кими этот год стал большим уроком, но при этом он очень быстр. Я всегда видел это в каждой серии, где он выступал. А провести такие выходные, как здесь, — это просто невероятно сильно. Он, безусловно, полностью заслужил сегодня быть на подиуме, и это также даёт хороший заряд уверенности. Команда, конечно, тоже очень помогает ему раскрыть весь потенциал. Так что он в очень хорошем положении, и поэтому здорово это отпраздновать, — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.