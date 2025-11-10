«Макларен» требует, чтобы ФИА учитывала новый двигатель Ферстаппена в лимите расходов

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла выразил недовольство заменой силовой установки на болиде Макса Ферстаппена из «Ред Булл» перед стартом основной гонки Гран-при Бразилии.

Недовольство «Макларена» вызывает трактовка ФИА о том, когда замена силовой установки должна быть включена в лимит бюджетов, а когда нет. Это область, которая конкретно не описана в опубликованных правилах, но подпадает под действие договоренностей, достигнутых между командами и ФИА.

«Если быть честным, подобные замены силовых установок ставят под вопрос соответствие регламенту. Мне будет интересно понять, входит ли этот двигатель теперь в лимит бюджета или нет. Если двигатель был заменён по причинам, связанным с производительностью, то его стоимость должна учитываться в лимите расходов!

Посмотрим, так ли это на самом деле — хотя, конечно, я не смогу этого увидеть, ведь всё это на стороне «Ред Булл». Но именно поэтому мы бы не стали делать то же самое — потому что это в итоге отразилось бы на нашем финансовом лимите.

Я не знаю, как обстоят дела у «Хонды», однако в целом эти двигатели почти не теряют в мощности с износом. Поэтому обычно не стоит менять мотор и принимать штраф в виде потери позиций: прибавка в производительности редко компенсирует потерю стартовых мест», — приводит слова Стеллы издание The Race.