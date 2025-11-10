«Макларен» объявил о подписании 18-летнего итальянского юниора для Формулы-3

Автоспортивное подразделение «Макларена» объявило о подписании в свою молодёжную академию 18-летнего итальянского гонщика Маттео де Пало.

«Присоединиться к академии «Макларена» — огромная честь. У команды фантастический послужной список в плане развития талантов, поэтому я рад возможности расти во всех аспектах карьеры гонщика. Спасибо Заку [Брауну], Алессандро [Алунни Брави] и всей команде McLaren. Я очень рад выйти на трассу в цветах «папайи», — приводит слова де Пало пресс-служба команды.

Маттео начал карьеру в картинге в 2016-м, выступая в юниорских сериях 60 Mini, OK-Junior и OK, а также занял первое место в серии WSK Super Master и завоевал трофей Академии картинга ФИА. В 2023-м в составе «Кампоса» дебютировал в испанской Формуле-4, одержав одну победу и трижды приехав на подиум, завоевав пятое место в личном зачёте. Он также принимал участие в этапах итальянской и британской Формулы-4. В 2024 году он принял участие в региональном чемпионате Европы по Формуле-1, одержав одну победу в гонке и заняв одно второе место.

В 2025-м Маттео выступал во FRECA с «Трайдентом», выиграв четыре гонки и ещё семь раз поднявшись на подиум, обеспечив себе второе место в чемпионате. Он выступит за «Макларен» на гонке в Макао 2025-го, а затем перейдёт в Формулу-3 на сезоне-2026.