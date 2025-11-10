Скидки
У Цуноды лучший пит-стоп Гран-при Бразилии при двух отбытых штрафах

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела быстрейший пит-стоп на Гран-при Бразилии с болидом японского гонщика Юки Цуноды.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

Фото: DHL Motosports

Японец провёл на трассе «Интерлагоса» три пит-стопа, в двух из которых он отбывал полученные штрафы. Австрийские механики обслужили болид Юки за 1,95 секунды. Он единственный из 20 гонщиков, который провёл замену шин быстрее 2,0 секунды.

Лучший пит-стоп в сезоне провели в «Макларене» для Оскара Пиастри — 1,91 секунды.

Цунода выступает за «Ред Булл» с третьего этапа нынешнего сезона — Гран-при Японии. 2025-й он начинал пилотом «Рейсинг Буллз». После 21 этапа у японца 28 очков (три он заработал в «Рейсинг Буллз») и 17-е место в личном зачёте. У «Ред Булл» третье место в Кубке конструкторов и 366 баллов, 341 из которых – на счету Макса Ферстаппена.

