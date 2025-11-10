Лео Туррини: Макс Ферстаппен значит для Формулы-1 столько же, сколько Пеле — для футбола

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о прорыве четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») при старте с пит-лейна с 19-го на третье место на Гран-при Бразилии.

«Хорошо, что есть Антонелли и Ферстаппен. Не хочу ничего отнимать у Норриса, не дай бог. Он выиграл в Бразилии, и, похоже, титул теперь имеет своего владельца, ведь Пиастри продолжает сам себя топить, движимый какой-то смутной саморазрушительной тягой. Но прошу терпения: есть два героя, которым я хочу посвятить эти страстные строки.

Одного вы знаете уже давно. Макс Ферстаппен имеет для Формулы-1 такое же равносильное значение, как Пеле для футбола. Извините тех, кто считает, что я преувеличиваю, — я в этом убеждён. Он может казаться неприятным, спору нет. Но снова — в «Интерлагосе» — он показал, почему, независимо от титула, он самый сильный гонщик из всех.

И всё же под клетчатым флагом Гран-при Бразилии Супер-Макса опередил Кими Антонелли. Мой, наш Гарри Поттер! Я не скрываю — у меня слабость к этому юноше, я признался в этом публично, и пусть так и будет.

Этот парень не ведёт «Мерседес» эпохи его былого могущества. И всё же он излучает лазерные лучи своего таланта. На протяжении всего уикенда в Сан-Паулу этот итальянец был великолепен. Сказать? Напишу: ему не хватает только победы. Она придёт, придёт», — написал Туррини в своём блоге.