Лео Туррини: Макс Ферстаппен значит для Формулы-1 столько же, сколько Пеле — для футбола
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о прорыве четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») при старте с пит-лейна с 19-го на третье место на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Хорошо, что есть Антонелли и Ферстаппен. Не хочу ничего отнимать у Норриса, не дай бог. Он выиграл в Бразилии, и, похоже, титул теперь имеет своего владельца, ведь Пиастри продолжает сам себя топить, движимый какой-то смутной саморазрушительной тягой. Но прошу терпения: есть два героя, которым я хочу посвятить эти страстные строки.

Одного вы знаете уже давно. Макс Ферстаппен имеет для Формулы-1 такое же равносильное значение, как Пеле для футбола. Извините тех, кто считает, что я преувеличиваю, — я в этом убеждён. Он может казаться неприятным, спору нет. Но снова — в «Интерлагосе» — он показал, почему, независимо от титула, он самый сильный гонщик из всех.

И всё же под клетчатым флагом Гран-при Бразилии Супер-Макса опередил Кими Антонелли. Мой, наш Гарри Поттер! Я не скрываю — у меня слабость к этому юноше, я признался в этом публично, и пусть так и будет.

Этот парень не ведёт «Мерседес» эпохи его былого могущества. И всё же он излучает лазерные лучи своего таланта. На протяжении всего уикенда в Сан-Паулу этот итальянец был великолепен. Сказать? Напишу: ему не хватает только победы. Она придёт, придёт», — написал Туррини в своём блоге.

