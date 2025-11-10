«Ламборгини» попрощалась с Грожаном, который выступал за команду вместе с Квятом в IMSA

Пресс-служба итальянской команды «Ламборгини», участвующей в серии спорткаров IMSA, адресовала прощальное письмо в адрес бывшего гонщика Формулы-1 и своего пилота Ромена Грожана в связи с уходом коллектива из чемпионата.

«Начиная с его первых кругов в Альмерии в 2023 году, когда он впервые официально сел за руль Lamborghini SC63, и заканчивая легендарными «24 часами Ле-Мана» в 2024 году, его путешествие было наполнено различными эмоциями и эпизодами. Но теперь пришло время попрощаться… Спасибо тебе, Ромен, за страсть, талант и преданность делу, которые ты привнёс в работу с нами. До встречи на асфальте!» — говорится в пресс-релизе команды.

Следующий этап в карьере Грожана пока неизвестен.

В октябре Даниил Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман».