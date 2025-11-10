Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ламборгини» попрощалась с Грожаном, который выступал за команду вместе с Квятом в IMSA

«Ламборгини» попрощалась с Грожаном, который выступал за команду вместе с Квятом в IMSA
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба итальянской команды «Ламборгини», участвующей в серии спорткаров IMSA, адресовала прощальное письмо в адрес бывшего гонщика Формулы-1 и своего пилота Ромена Грожана в связи с уходом коллектива из чемпионата.

«Начиная с его первых кругов в Альмерии в 2023 году, когда он впервые официально сел за руль Lamborghini SC63, и заканчивая легендарными «24 часами Ле-Мана» в 2024 году, его путешествие было наполнено различными эмоциями и эпизодами. Но теперь пришло время попрощаться… Спасибо тебе, Ромен, за страсть, талант и преданность делу, которые ты привнёс в работу с нами. До встречи на асфальте!» — говорится в пресс-релизе команды.

Следующий этап в карьере Грожана пока неизвестен.

В октябре Даниил Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман».

Материалы по теме
Для тайного клиента построили уникальную Ferrari — на основе модели-легенды
Фото
Для тайного клиента построили уникальную Ferrari — на основе модели-легенды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android