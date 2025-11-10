Скидки
Авто Новости

«Депрессия, которую невозможно вынести». Туррини — о сходе обеих «Феррари» на ГП Бразилии

Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини отреагировал на выступления «Феррари» в Формуле-1 в сезоне-2025 после двойного схода на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«А теперь — к печальной ноте. К «красной». В Бразилии «Феррари» добилась унизительного двойного схода, уныло скатившись на четвёртое место в Кубке конструкторов. Только на этот раз вина не в посредственной SF25 — виноваты аварии, которые разрушили бразильское воскресенье для «Феррари», уничтожив надежды Леклера и Хэмилтона уже в самом начале. Не хочу излишне критиковать Льюиса — в этот раз ему просто чудовищно не повезло, а реальность этого сезона говорит сама за себя, и мне жаль. Факт остаётся фактом: 21 Гран-при без единого яркого момента — депрессия, которую невозможно вынести.

При этом ни один болельщик «Феррари» не может не заметить очевидную разницу между двумя гоночными коллективами. Команда, которая занимается гонками на выносливость — в категории WEC, — уже три года подряд доминирует в Ле-Мане и в субботу в Бахрейне завоевала оба мировых титула: пилотов и конструкторов. Джон Элканн выиграл свою личную ставку, риск, который многие считали безумным. И я охотно это признаю. А вот та же «Феррари» с тем же президентом в Формуле-1 так и не борется за главный титул. Мы уже потеряли пару хороших поколений — ведь последний мировой успех Кими Райкконена датируется 2007 годом.

И вот вопрос, обращённый к тем, кто командует в «красном доме»: можно ли представить себе здоровую синергию между двумя мирами — WEC и Ф-1? Я понимаю, что это параллельные вселенные: гонка на выносливость несопоставима с Гран-при на 300 км. Но ведь верно и другое: победы порождают победы, даже в разных и далёких контекстах. Я бы задумался», — написал Туррини в своём блоге.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости

