Авто Новости

Алексей Попов объяснил, почему Пиастри получил справедливый штраф на Гран-при Бразилии Ф-1

Алексей Попов объяснил, почему Пиастри получил справедливый штраф на Гран-при Бразилии Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о 10-секундном штрафе Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Бразилии Формулы-1 за столкновение с Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Ну, а Оскар… ему надо было рисковать, он рискнул на рестарте — атака внутри. Много было мнений — кто-то говорит, что у Антонелли 50/50 вина, он тоже не оставил дополнительно [места]. Но по гайдлайнам он и не должен был ничего оставлять — не поравнялся передним колесом с зеркалом на машине Антонелли, значит [Оскар] должен был уступить.

И он блокировал [колёса], пытался уступить, ему не хватило. Но тем не менее кто говорит, что штраф несправедливый, — он был бы таким при другой трактовке правил. Но по этой он, увы для Оскара, справедливый. Удар… Удивительно, что машина и у Антонелли выдержала, и у Пиастри. Ведь тот и другой поехали дальше. Единственный третий, кто вообще ни при чём [Леклер], — у него машина не выдержала», — сказал Попов в видеоролике в своей группе во «ВКонтакте».

Стелла: нужно изучить выступление Пиастри на Гран-при Бразилии
