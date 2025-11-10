Алексей Попов объяснил, почему Пиастри получил справедливый штраф на Гран-при Бразилии Ф-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о 10-секундном штрафе Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Бразилии Формулы-1 за столкновение с Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
«Ну, а Оскар… ему надо было рисковать, он рискнул на рестарте — атака внутри. Много было мнений — кто-то говорит, что у Антонелли 50/50 вина, он тоже не оставил дополнительно [места]. Но по гайдлайнам он и не должен был ничего оставлять — не поравнялся передним колесом с зеркалом на машине Антонелли, значит [Оскар] должен был уступить.
И он блокировал [колёса], пытался уступить, ему не хватило. Но тем не менее кто говорит, что штраф несправедливый, — он был бы таким при другой трактовке правил. Но по этой он, увы для Оскара, справедливый. Удар… Удивительно, что машина и у Антонелли выдержала, и у Пиастри. Ведь тот и другой поехали дальше. Единственный третий, кто вообще ни при чём [Леклер], — у него машина не выдержала», — сказал Попов в видеоролике в своей группе во «ВКонтакте».
